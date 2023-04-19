Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)

2023 Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği, yaz tatili için planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.



2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.



Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.



BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.



2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi