Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? İşte 2023 Kurban Bayramı takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimi içerisinde Kurban Bayramı’nın tarihini paylaşmıştı. Kurban Bayramı çok yakın zaman sonra başlayacak. Vatandaşlar özellikle bayramın dördüncü yani son gününü merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman bitiyor?

Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? İşte 2023 Kurban Bayramı takvimi

Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan 'nın bu yılki son günü merak konusu oldu. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenlerin kafasında aynı soru var: "Kurban Bayramı ne zaman bitiyor?"

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

Buna göre; Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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