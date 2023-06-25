Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? İşte 2023 Kurban Bayramı takvimi

Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı'nın bu yılki son günü merak konusu oldu. Hem bu yıl kurban kesmek isteyen vatandaşlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenlerin kafasında aynı soru var: "Kurban Bayramı ne zaman bitiyor?"



BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.



Buna göre; Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek.



KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi