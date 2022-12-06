Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2023 Kurban Bayramı tarihi)

Kurban Bayramı tarihi, 2023 yılına kısa bir zaman kala merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Bu yıl Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı'nın hangi gün başlayacağı ve kaç gün tatil olacağı araştırılmaya başladı. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2023 Kurban Bayramı tarihi)

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimiyle birlikte tarihi belli oldu. 2023 yılında Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geleceği, tatil planı yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman hangi güne denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2023 Kurban Bayramı tarihi) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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