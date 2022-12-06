Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2023 Kurban Bayramı tarihi)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihi belli oldu. 2023 yılında Kurban Bayramı'nın hangi güne denk geleceği, tatil planı yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.



2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman hangi güne denk geldiği belli oldu.



Buna göre; Kurban Bayramı 2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi



Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe



Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma



Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi



Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe



Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi



Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba



Aşure günü – 28 Temmuz Cuma



Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı