Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün sürüyor?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda Covid-19 nedeniyle ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzak bir bayram geçirdik. Tatile gitmek isteyenler de planlarını başka bir zamana erteledi. Bunun üzerine çoğu için vatandaş Kurban Bayramı'nın ne zaman ve ne kadar süre olacağı merak konusu oldu.



Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak.

Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.



2021 yılının geri kalan günlerinde olacak resmi tatiller



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 1 Gün - Perşembe



30 Ağustos Zafer Bayramı - 1 Gün - Pazartesi



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 1 Gün - Cuma

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