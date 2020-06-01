Kurban Bayramı ne zamani hangi gün? 2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman? (2020 dini günler takvimi)

Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman? İşte 2020 Ramazan ayı ve dini bayramların tarihleri.

ntv.com.tr 01.06.2020 - 09:49

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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman? 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında ramazan ayı 24 Nisan'da başladı, 23 Mayıs'ta sona erdi.

2020 RAMAZAN BAYRAMI

23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başladı. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.

24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı

23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi

24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü

26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günü

2020 KURBAN BAYRAMI

Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

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