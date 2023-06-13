Kurban Bayramı öncesi bakanlıktan denetim

Kurban Bayramı nedeniyle ülkede hayvan hareketlerinde önemli artış yaşanıyor ve özellikle büyük şehirlere yüksek miktarda kurbanlık sevki sürüyor.

Kurbanlık hayvan varlığının yeterli olduğu belirlenirken, Ticaret Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü de kurban sevklerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması ve kurallara uyulması için il tarım ve orman müdürlüklerine talimat gönderdi.

Kontrollerde ve nakil işlemlerinde azami dikkatin gösterilmesi istenen talimatta, bayram öncesinde kurban sevklerinin kontrol ve denetiminde il/ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlığı ve belediye zabıtası ile sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak yol kontrol ve denetim sayılarının artırılmasının önemine işaret edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde bulunan yol kenarı denetim istasyonlarında güvenlik güçleriyle gerekli koordinasyon sağlanarak yol kontrol ve denetimlerinin artırılması, ihtiyaç duyulması halinde Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı ile yeni denetim noktalarının belirlenmesi istendi.

Öte yandan kurbanlık hayvan sevklerinde daha etkin denetim ve kontrol yapılabilmesi için il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince yol kontrollerinde personel görevlendirilmesi talimatı verildi. Ayrıca, kurban satış yerlerinde yapılacak denetimlerin özellikle bayramdan önceki süreçte yoğunlaştırılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğinin sağlanması ve kurban hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesinin de önemi vurgulandı.

