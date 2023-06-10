Kurban Bayramı öncesi Trabzon'da şap alarmı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Kutlugün mahallesinde bulunan hayvancılık işletmesindeki hayvanların hasta olduğu ihbarını alan Trabzon İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri işletmede incelemelerde bulundu.



Hayvanlara yapılan muayene sonrası alınan numuneler klinikte incelendi.



ŞAP VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ



Numunelerin laboratuvar analizlerinde işletmedeki hayvanlarda yeni tip Şap (Sat-2) virüsü tespit edildi.



2023 yılında Türkiye’ye giriş yapan ve büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrederek ölümlere sebep olan virüs nedeniyle toplanan Ortahisar İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca hastalık tespit edilen işletmenin 10 km’lik yarıçap alanı içerisinde kalan tüm mahallelere il içi ve il dışı hayvan hareketleri kısıtlandı.



Uygunsuzluk tespit edilen hayvan hareketleri kapsamında 46 bin 159 TL idari yaptırım cezası uygulanmasına karar verilirken, Kutlugün mahallesindeki işletmede çıkan hastalığın alınan önlemler ve Sat-2 aşısı ile yapılan aşılamalar ile kontrol altına alındığı belirtildi.



Hasta hayvanların iyileştiği bildirilerek kısıtlamaların 1 ay sonra kaldırılacağı kaydedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin