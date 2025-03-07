Kurban Bayramı tarihi 2025: Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihte idrak edileceği, yılın ilk bayramı öncesinde merak ediliyor. Bayram günleri hem eş dostla görüşüp özlem gidermek hem de tatil yapabilmek için vatandaşlara olanak sağlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlanan 2025 dini günler takvimi ile 2025 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?
Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için tarih bilgisi merak ediliyor. İslam alemi için büyük önem arz eden Kurban Bayramı'nda milyonlarca Müslüman bu yıl yine dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.
BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.
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