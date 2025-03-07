Kurban Bayramı tarihi 2025: Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için tarih bilgisi merak ediliyor. İslam alemi için büyük önem arz eden Kurban Bayramı'nda milyonlarca Müslüman bu yıl yine dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?



2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.

