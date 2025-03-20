Kurban Bayramı tarihleri 2025: Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Mübarek Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. İslam alemi, ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı'nı da sevdikleri ve aileleriyle geçirmek için ''Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?'' sorularını peş peşe yöneltiyor. Dualarla karşılanacak Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arefesi bu sene 5 Haziran gününe isabet ediyor. Bayramın hafta sonuna gelmesiyle beraber ''Bayram tatili kaç gün?'' sorusu da öne çıktı. İşte, 2025 Kurban Bayramı tatil süresi...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?
Bu sene Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Kurban arefesi 5 Haziran Perşembe günü kutlanacak.
Kurban Bayramı 1. gün / 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. gün / 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. gün / 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. gün / 9 Haziran Pazartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili, içerisinde hafta sonunu da barındıracak olması nedeniyle arefe günü ile beraber toplamda 4.5 gün gerçekleşecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bayram Tatili
- Dini Günler Takvimi
- Kurban Bayramı