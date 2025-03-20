Kurban Bayramı tarihleri 2025: Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arefesi bu sene 5 Haziran gününe isabet ediyor. Bayramın hafta sonuna gelmesiyle beraber ''Bayram tatili kaç gün?'' sorusu da öne çıktı. İşte, 2025 Kurban Bayramı tatil süresi...



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?



Bu sene Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Kurban arefesi 5 Haziran Perşembe günü kutlanacak.



Kurban Bayramı 1. gün / 6 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 2. gün / 7 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 3. gün / 8 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 4. gün / 9 Haziran Pazartesi



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Kurban Bayramı tatili, içerisinde hafta sonunu da barındıracak olması nedeniyle arefe günü ile beraber toplamda 4.5 gün gerçekleşecek.