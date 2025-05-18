Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını yeniden açan Manisa Müzesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



İklim değişikliğine bağlı olarak kayak turizmi alanında yeni destinasyonların önem kazandığını vurgulayan Bakan Ersoy, Hakkari’nin uzun süren kar sezonu sayesinde önemli bir avantaj sunduğunu ve bu bölgeyi kayak turizmine kazandırmak amacıyla bir süredir çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

"YABANCI TURİSTE E-NABIZ GELİYOR"

Bakan Ersoy, Türkiye’nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini anımsatarak, “Türkiye’nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde gördük. Her şeyden önemlisi yetişmiş sağlık kadromuz var.” dedi.

Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olması için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çeken Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışma yapıldığını belirtti.