Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sektör temsilcileri çağrıda bulundu

Bu yıl 15 Haziran'da arife günü ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran tarihlerini kapsıyor.



14 Haziran'da okulların kapanması ile de milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlayacak olması nedeniyle özellikle şampiyonanın düzenleneceği Almanya'dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen Türk turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor.



Sektör temsilcileri hükümete "9 günlük bayram tatili" çağrısı yaptı.



"20-21 HAZİRAN GÜNLERİ DE RESMİ TATİL OLSUN"



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde bu yıl sezon açılışını Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatilleri olmak üzere üç bayramla yaptıklarını hatırlattı.



Haziran ayında sezonun başladığını dile getiren Kavaloğlu, "Yüksek sezon açılışını da okulların tatil edilmesi ve Kurban Bayramı ile yapacağız. Okulların kapacak olması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi hükümetimizden Kurban Bayramı tatilinin de 15 Haziran'dan 23 Haziran'a, aradaki 20-21 Haziran perşembe ve cuma günlerinin de resmi tatil şeklinde toplam 9 gün tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. 9 günlük bayram tatili beklentimiz var. Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır." dedi.