Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlıyor. Dört gün süren Kurban Bayramı 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı tatilinin diğer günlerle birleştirilip uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu.



Corona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız" demişti.



2020 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

1 Ağustos - Kurban Bayramı ikinci günü

2 Ağustos - Kurban Bayramı üçüncü günü



3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü



KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?



Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "O gün kurbanlar kesilecek. Herkes birbirine ziyaret edecek. Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı" diye konuştu.

KURBAN PAZARLARINA CORONA VİRÜS AYARI