Kurban Bayramı tatili netleşti: Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, olmayacak mı sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı tatilinin süresi uzatılmadı.

Kurban Bayramı tatili netleşti: Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı?

tatilinin süresi netleşti.

9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen , uzatılmadı.

Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak.

Kamu çalışanları 6-7-8-9 Haziran'da idari izinli sayılacak.

Normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü kutlanmaya başlanacak.

7 Haziran Cumartesi bayramın ikinci, 8 Haziran Pazar ise bayramın üçüncü günü.

Bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi'ye denk geliyor.

Bayram tatilinin uzatılmamasıyla birlikte 10 Haziran Salı günü mesaiye geri dönüş yapılacak.

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