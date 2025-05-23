Kurban Bayramı tatili netleşti: Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, olmayacak mı sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı tatilinin süresi uzatılmadı.
Kurban Bayramı tatilinin süresi netleşti.
9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı.
Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak.
Kamu çalışanları 6-7-8-9 Haziran'da idari izinli sayılacak.
Normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü kutlanmaya başlanacak.
7 Haziran Cumartesi bayramın ikinci, 8 Haziran Pazar ise bayramın üçüncü günü.
Bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi'ye denk geliyor.
Bayram tatilinin uzatılmamasıyla birlikte 10 Haziran Salı günü mesaiye geri dönüş yapılacak.
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