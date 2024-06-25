Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu: 7 bin 216 kazada 72 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında 72 can kaybı yaşandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, kazalarda 12 bin 274 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu: 7 bin 216 kazada 72 can kaybı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Kurban Bayramı tatiline ilişkin trafik verilerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, tatil süresi boyunca 3 milyon 687 bin 894 aracın denetlendiğini söyledi.

9 günlük tatilde, 7 bin 216 trrafik kazası meydana geldiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, 72 can kaybı yaşandığını açıkladı. İçişleri Bakanı, 12 bin 274 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu: 7 bin 216 kazada 72 can kaybı - 1 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

OTOBÜSLERDEKİ DENETİMLER

Yollarda 47 bin 776 otobüsün denetlendiği bilgisini veren Yerlikaya, otobüslerin 215 kazaya karıştığını ve 1 can kaybı yaşandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, 7 bin 485 otobüs hakkında işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TSK personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de

TSK personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...