Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu: 7 bin 216 kazada 72 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Kurban Bayramı tatiline ilişkin trafik verilerini açıkladı.



Bakan Yerlikaya, tatil süresi boyunca 3 milyon 687 bin 894 aracın denetlendiğini söyledi.



9 günlük tatilde, 7 bin 216 trrafik kazası meydana geldiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, 72 can kaybı yaşandığını açıkladı. İçişleri Bakanı, 12 bin 274 kişinin de yaralandığını söyledi.

