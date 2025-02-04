Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman?

Bu yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'nın tarihine yönelik araştırmalar son günlerde yoğunlaştı. Ramazan Bayramı'nın ardından İslam'da ikinci bayram olan Kurban Bayramı, her yıl Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra dört gün boyunca kutlanıyor. İşte, 2025 Kurban Bayramı tarihi...



2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı takvimi belli oldu.



2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.



5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.



KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?



Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır.



Kur'ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar.



Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (el-Hac, 22/28), “Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (el-Hac, 22/34).