Kurban Bayramı'nda 1 milyon kişi tatile çıkacak

Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı haftaya denk gelmesi ve iki tatil arasındaki 13-14 Temmuz'un da idari izin olarak açıklanmasıyla, yaklaşık 1 milyon kişinin bu dönemde tatile çıkması bekleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 14:57 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 14:58

Kurban Bayramı'nda 1 milyon kişi tatile çıkacak

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Arife günü ile birlikte 4,5 günlük  tatili ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl aynı haftaya denk geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından söz konusu iki tatil arasında kalan 13-14 Temmuz'u idari izin olarak açıklamasıyla 9,5 günlük tatil, hem tatile çıkacakları hem de turizmcileri sevindirdi. Arife gününde yarım gün yıllık izin alan vatandaşların, 10 gün tatil yapması da mümkün oluyor.

YÜZDE 80-90 DOLULUK

Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bayram döneminde hem yerli hem yabancı turist talebinde canlılık beklediklerini ifade ederek, "Resortlarda hem yerli hem yabancı talebi dikkati çekerken, İstanbul otellerinde de yabancı ziyaretçiler açısından yoğunluk olacak." dedi.

Eresin, İstanbul'da ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İran, Almanya, İngiltere, ABD, Latin Amerika'dan girişlerde artış gözlendiğine işaret ederek, bayram döneminde İstanbul'da dolulukların ortalama yüzde 80-90'larda seyretmesini beklediklerini aktardı.

Eresin, toplamda bir milyon kişinin tatile çıkmasını beklediklerini söyledi. 

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