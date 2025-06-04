Kurban Bayramı'nda 68 bin 829 emniyet personeli denetim yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, Kurban Bayramı tatili süresince alınan ‘trafik tedbirleri' hakkında bilgi verdi. Aydın, bayramda toplam 68 bin 829 personelin görev yapacağını söyleyerek bin 485 mobil radar hız tespit sistemiyle hız denetimi yapacaklarını aktardı. Ayrıca Aydın, uyulacak olan her kuralın önlenecek bir kaza demek olduğuna dikkati çekti.



"YAKLAŞIK 69 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK"



EGM Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, Kurban Bayramı trafik denetim tedbirleri kapsamında günlük ortalama 17 bin 645 ekibin görev aldığını kaydederek, "Toplamda 68 bin 829 personel bayram süresince görev yapmış olacak. Bu çerçevede, bin 485 mobil radar hız tespit sistemleriyle hız denetimleri gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra 462 noktada ortalama hız tespit sistemleriyle 62 noktada da EDS sistemleriyle hız denetimleri gerçekleşecek. 3 bin otobüse gizli yolcu uygulaması gerçekleşecek. Görevli personelimiz kendi biletini ücreti mukabilinde alarak yolcu olarak otobüslere biniyor ve sürücünün sefer süresince herhangi bir kural ihlali gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda tespitlerini yapıyor" diye konuştu.



37 İLDE HELİKOPTER, 81 İLDE DRON İLE 6 BİN SAAT UÇUŞ PLANI



Ayrıca havadan trafik denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın, 37 ilde helikopter, 81 ilde dron ile 6 bin 339 saat uçuş planladıklarını aktararak, "Merkezden görevlendirdiğimiz yani EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 157 heyeti illerde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetleyecek. Bu tedbirleri de biz Trafik Denetim Merkezi olarak burada anlık olarak kontrol edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



"92 BİNDEN FAZLA KAMERA VAR"



Uygulama Takip Projesi ile Türkiye'de uygulama yapan tüm ekiplerin yerlerini görebildiklerini söyleyen Aydın, "Bu ekiplerin hangi tür uygulamalar gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Hatta gerekiyorsa buradan görüntülü şekilde ekiple bağlantı kurarak onlardan uygulama hakkında bilgi alabiliyoruz. Bunun dışında Kent Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde Türkiye'de 92 binden fazla kamera var. Bu kameraları anlık olarak izleyebiliyoruz. Trafik yoğunluğunu takip edebiliyoruz. Bunun dışında da özel zamanlar için mutlaka uygulama verdiğimiz konular oluyor. Kırmızı ışık denetimi, cep telefonu, emniyet kemeri kullanmama gibi ihlalleri bu sistem üzerinden de tespit edebiliyoruz" açıklamasında bulundu.



"OTOBÜSLERİN KONUMLARINI ANLIK OLARAK GÖRÜYORUZ"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni anlık olarak takip edebildiklerini ifade eden Aydın, "Otobüslerin seyahatleri süresince Türkiye'deki konumlarını anlık olarak görüyoruz. Hangi noktada otobüslerin denetlenmesini istiyorsak güzergahtaki ekiplere bu araçların plakalarından hangi firmaya ait olduklarına kadar bildirerek denetlenmesini sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

