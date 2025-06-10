Kurban Bayramı'nda acı tablo: 3 bin 913 kaza yaşandı, 44 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleşen trafik kazalarında 44 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 370 kişi de yaralandı.

Bilançoyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

3 bin 913 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı" dedi.

Bakan Yerlikaya "Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların yüzde 48.1’i hız ihlali, 18.5’i şerit izleme, değiştirme, 14.9’i geçiş önceliği, 3.7’si dönüş kuralları, 1.8’i arkadan çarpma ve 13’ü diğer ihlallerdi" açıklamasında bulundu.

HIZ UYARI LEVHALARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yerlikaya, radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazalarının çok daha az yaşandığını vurguladı.



Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını bildirdi.

