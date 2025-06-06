Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteorolojinin son tahminlerine göre bayramda hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 33 derecelere kadar çıkacak.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü (MGM) haftasına ilişkin hava tahminlerini yayınladı.

Buna göre, bugünden itibaren yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Bayram tatilinde hava sıcaklıkları İstanbul'da 26-28, Ankara'da ise 31-32 derece bandında seyredecek.

BATI VE GÜNEY'DE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

İzmir, Antalya, Adana çevresinde 33; Diyarbakır ve çevresinde ise 38 dereceleri görecek.

Diyarbakır'da sıcaklıklar bayram sonrasında salı günü 39 dereceye kadar çıkacak.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 1

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 8 Haziran 2025 Pazar İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 9 Haziran 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 10 Haziran 2025 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

15

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

14

Pazar

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

14

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

13

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

15

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