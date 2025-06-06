Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kurban Bayramı haftasına ilişkin hava tahminlerini yayınladı.



Buna göre, bugünden itibaren yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.



Bayram tatilinde hava sıcaklıkları İstanbul'da 26-28, Ankara'da ise 31-32 derece bandında seyredecek.



BATI VE GÜNEY'DE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE



İzmir, Antalya, Adana çevresinde 33; Diyarbakır ve çevresinde ise 38 dereceleri görecek.



Diyarbakır'da sıcaklıklar bayram sonrasında salı günü 39 dereceye kadar çıkacak.