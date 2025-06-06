Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Meteorolojinin son tahminlerine göre bayramda hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 33 derecelere kadar çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kurban Bayramı haftasına ilişkin hava tahminlerini yayınladı.
Buna göre, bugünden itibaren yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Bayram tatilinde hava sıcaklıkları İstanbul'da 26-28, Ankara'da ise 31-32 derece bandında seyredecek.
BATI VE GÜNEY'DE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE
İzmir, Antalya, Adana çevresinde 33; Diyarbakır ve çevresinde ise 38 dereceleri görecek.
Diyarbakır'da sıcaklıklar bayram sonrasında salı günü 39 dereceye kadar çıkacak.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 8 Haziran 2025 Pazar İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 9 Haziran 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 10 Haziran 2025 Salı İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
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15
Yarın
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14
Pazar
31/
14
Pazartesi
31/
13
Salı
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15
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