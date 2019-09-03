Olay Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, arefe gününde meydana geldi.



Aile fertleri ile birlikte 7 bin lira vererek yaklaşık 200 kilo ağırlığında bir kurbanlık boğa alan Oral Sarıoğlu (55), boğayı akşam saatlerinde Üzümlü Belediyesi Mezbahanesi'ne getirdiği sırada elinden bir anda kaçırdı.

İlçe merkezinde yaşanan kovalamaca evlerin bahçesinde devam etti. Havanın kararması ile fenerler yardımı ile boğayı arayan Sarıoğlu ve yakınları tüm çabalara rağmen bulamadı.

BAYRAM SÜRESİNCE DRONE İLE ARAMA YAPILDI

Kurbanlık boğasını havanın kararması ile bulamayan Oral Sarıoğlu, durumu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından bayramın birinci gününde yakınları ile birlikte ilçenin yüksek kesimlerinde yeniden aramaya çıktı. Ancak kayıplara karışan kurbanlığa ait bir iz bulunamadı. Bunun üzerine dağlık alanda havadan arama yapması için bir drone kiraladı. Bayramın üçüncü gününe kadar devam eden bu arama da sonuç vermedi. Bunun üzerine Sarıoğlu, kaçan kurbanlıktan umudunu kesti ve yeniden bir kurbanlık aldı.

3 BİN METRE YÜKSEKLİKTEKİ YAYLADA ORTAYA ÇIKTI



Bayramın ardından bölgedeki tüm köylere ve hayvan yetiştiricilerine haber ulaştıran Sarıoğlu, kaçan boğanın ilçeye yaklaşık 10 kilometre ve 3 bin 200 metre yükseklikteki Sarıkaya Köyü'nün yaylasında, başka bir çobana ait sürünün arasında olduğu haberini aldı.



Sürü sahibi ile görüşen Sarıoğlu'na, hayvanının kendi ineklerinin arasında olduğunu ve gelip alabileceğini söyleyen çoban merak etmemesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine iki kişi görevlendiren Sarıoğlu, "İki arkadaş önce araçla, ardından 4-5 kilometre yürüyüşün ardından yaylaya ulaşarak gece vakti boğayı indirecekti, ancak tek başına gelmediği için onlarda başarılı olamadılar. Bölge dağlık ve yol olmadığı için sürü sahibi ile yaptığımız görüşme de orada kalmasında ve kış ayları ile birlikte tüm hayvanların yayla dönüşünde indirmeye karar verdik" dedi.



GEÇTİĞİMİZ YIL DA KURBANINI KAÇIRMIŞ



Evli ve 3 çocuk babası Oral Sarıoğlu, geçtiğimiz kurban bayramında da kurbanlarının kaçtığını, ancak gündüz olduğu için bir süre sonra yakaladıklarını belirterek, "Bu bayram yaşadıklarımız film gibi, kaçması, kovalamaca sürecimiz, insanlara zarar vermemesi için gösterdiğimiz çaba, harcadığımız emek çok fazla, günler geçmesine rağmen bulunacağından emindik. Bölgedeki sürü sahipleri yabancı hayvanları birbirlerine haber verirler, buralarda hırsızlık olmaz ve şükür ortaya çıktı. Ancak günler sonra bile halen kurbanlığımıza ulaşamadık. Bulan çoban gerekli bakımını yapacak, yaylalarda otlayacak, artık kış aylarının gelmesini bekleyeceğiz, yayla zamanının sonra ermesi ile birlikte indirdikten sonra adak kurbanı olarak kesmeyi amaçlıyoruz. Kestikten sonra da ihtiyaçlılara dağıtacağız" diye konuştu.