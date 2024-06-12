Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. Peki, bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?

Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?

Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan , 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Pek çok vatandaş da bu süre içinde hangi günlere kadar kesimin yapılacağını merak ediyorç

KURBAN KESİMİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak.

Hanefi mezhebine göre bayramın ilk üç gününde kesilen kurbanlar, Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kesilebilecek.

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