Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kurban Bayramı'nda hangi tedbirler alınacak?

2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos pazartesi günü sona erecek. 30 Temmuz perşembe günü Kurban Bayramı arefesi yarım gün resmi tatil olacak.

Corona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?



CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANACAK

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı, corona virüse karşı hangi önlemlerin alınacağı, Libya ve terörle mücadele gibi konular, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinede ele alınacak.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.



Erdoğan, daha önce Kurban Bayramı'nda kısıtlama düşünmediklerini açıklamıştı. Peki bayramda koronavirüsle ilgili ne tür adımlar atılacak? Tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantıda görüşülecek.

2020 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefe günü



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü



01 Ağustos - Kurban Bayramı ikinci günü



02 Ağustos - Kurban Bayramı üçüncü günü



03 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?



Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "O gün kurbanlar kesilecek. Herkes birbirine ziyaret edecek. Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı" diye konuştu.

BAKLAVADA BAYRAM MESAİSİ BAŞLADI