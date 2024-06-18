Kurban Bayramı'nın gözdesi oldu! Herkes soluğu orada aldı

Karapınar ilçesinde bulunan doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Acıgöl'de, Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilinde ilçeden gitmeyen vatandaşlar bayram ziyaretleri sonrasında soluğu Acıgöl'de aldı.

BAYRAMIN TADINI ÇIKARDILAR



Vatandaşlar, hava sıcaklığının 35 derece olduğu ilçede, yüzerek bayramın tadını çıkardı.

İlçede yaşayan vatandaşların yanı sıra ilçeye bayram vesilesi ile gelen vatandaşlar Acıgöl'ün suyunda serinlerken göl kenarında piknik yaptı.



Kurban Bayramında Acıgöl'e gelerek vakit geçiren Ali Soran, "Hem Kurban Bayramının gerekliliklerini yerine getirdik hem de sıcak havada serinlemenin zevkini yaşadık. Acıgöl suyu ile görünümü ile harika bir yer. Herkesi Acıgöl'e bekliyoruz" dedi.