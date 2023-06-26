Kurban eti nasıl dağıtılmalı? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

Kurban kesmek İslam dininde; akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği mali bir ibadet olarak dikkat çekiyor. Her bayram öncesi ise bu ibadete dair sorular gündem oluyor. Peki, kurban eti nasıl dağıtılmalı?

Kurban eti nasıl dağıtılmalı? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

Kurban etinin nasıl dağıtılması gerektiği, bu ibadetlerini yerine getirecek vatandaşların merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar özellikle bu sorularına 'in kaynaklarından yanıt arıyor. İşte, "Kurban eti nasıl dağıtılmalı?" sorusunun yanıtı...

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Bu soruya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "kurul.diyanet.gov.tr" adresinde şu yanıt veriliyor;

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

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