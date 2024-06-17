Kurban etini kızartmak isterken canından oluyordu: Kızgın yağa su döktü, hastanelik oldu

Samsun’da kurban etkini kızartmak için ısıttığı tenceredeki kızgın yağa su döken adam, hastanelik oldu. Elleri, kolları ve yüzünde yanıklar oluşan talihsiz adam, tedavi altına alındı.

Kurban etini kızartmak isterken canından oluyordu: Kızgın yağa su döktü, hastanelik oldu

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’da tenceredeki kızgın yağa su döken adam hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Şaban Ş. evinde kurban etini kızartmak için mutfaktaki ocakta yağ ısıtırken, tenceredeki yağ alev aldı.

Kurban etini kızartmak isterken canından oluyordu: Kızgın yağa su döktü, hastanelik oldu - 1

Yağın alev aldığını gören Şaban Ş, üzerine su dökmek isterken kızgın yağın üzerine sıçraması sonucu yüzünden, elinden ve kollarından yanarak hastanelik oldu.

Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkezine yatışı yapılan Şaban Ş. tedavi altına alındı.

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