Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban en son ne zaman kesilir?

İlk günü 16 Haziran'da idrak edilmeye başlayan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Pek çok vatandaş da bu süre içinde hangi günlere kadar kesiminin yapılacağını merak ediyor. Peki, Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban en son ne zaman kesilir?

Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban en son ne zaman kesilir?

İslam dünyası için büyük öneme sahip , 16 Haziran Pazar günü başladı. İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. İşte, kurban kesimi için son gün...

KURBAN KESİMİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak.

Hanefi mezhebine göre bayramın ilk üç gününde kesilen kurbanlar, Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kesilebilecek.

2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

TÜRKİYE HABERLERİ

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...