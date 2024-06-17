Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban en son ne zaman kesilir?

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başladı. İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. İşte, kurban kesimi için son gün...



KURBAN KESİMİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDER?



Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak.



Hanefi mezhebine göre bayramın ilk üç gününde kesilen kurbanlar, Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kesilebilecek.



2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi



Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar



Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi



Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı



Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba