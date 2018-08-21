Bolu'nun Göynük ilçesinde Mehmet B. (80) kurban kesimi sırasında tartıştığı torunu Mesut B.’yi (24) tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.



Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çatacık Köyü'nde meydana geldi. Bayram namazının ardından kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan aileden dede Mehmet ve torun Mesut B. arasında tartışma çıktı.

Mehmet B., tartışmanın ardından eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu Mesut B.’ye ateş açtı.



Saçmaların isabet ettiği Mesut B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mehmet B. tüfekle başına ateşe ederek yaşamına son verdi.



Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet ve Mesut B.'nin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ELİ ÖPÜLMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet B.'nin kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi.



Mehmet B.'nin, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz? Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi.



Olayın ardından aile evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.