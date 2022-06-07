Kurban kesimi ve hareketliliklerinde uyulması gereken kuralları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi ve hareketliliklerinde uyulması gereken usul ve esasları tespit etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış olacağından, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi, özellikle şap hastalığının yurt içi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılmasının önlenmesi kapsamında uyulması gereken kurallar belirlendi.



Mükellefiyetleri yerine getirmeyenler ile yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri kapsamında işlem yapılacak.



K​urbanlık hayvan satış yerleri ve iller arası hayvan sevkleri ile muhtemel bir hastalığın bulaşması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar şöyle sıralandı:



- Menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecek.



- Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenerek dezenfekte edilecek.



- Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmeleri, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtalarıyla sevkleri yapılamayacak.



- Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri gerçekleştirilecek, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek.



PARA CEZASI UYGULANACAK

- Veteriner sağlık raporu olmadan iller arası hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine, bu hayvanların kesiminin yapıldığı kesimhane sahiplerine idari para cezası uygulanacak.

- Kurbanlık hayvan satış yerlerinde bulaşıcı, salgın hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde, hayvan sahipleri, muhtarlar, köy bekçileri, polis, jandarma gibi görevliler ve serbest veteriner hekimler bu durumu mahallin mülki idare amiri veya Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine bildirecek.



- Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasının yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacak. Bu tür önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek.

SOKAK ARALARINDA KESİMLERE İZİN VERİLMEYECEK



- Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarını, şehir ve kasabalarda Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonunun önceden belirlediği kesim yerlerinde kesilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimine izin verilmeyecek.



- Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine ya da hastalıklara sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacak.



- Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilecek, kesilen hayvanların veri tabanından düşümleri yapılacak, sığır cinsi hayvanların pasaportları en yakın il/ilçe tarım ve orman müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecek.



- Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlıkların kulak küpeleri ve pasaportları, vatandaşlar tarafından köy muhtarına veya il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilecek.



- Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine izin verilmeyecek.