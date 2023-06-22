Kurban kesiminde kurallara uymayanlara para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimine ilişkin uyarılarda bulundu.

Bakanlık, kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için ilgili yönetmelik kapsamında tedbirler alındı.

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek.

BELEDİYE TEMİZLİK EKİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması için alınan tedbirler kapsamında atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

