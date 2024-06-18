Kurban ne zaman kesilir, kurban kesimi hangi gün biter? (Diyanet'e göre kurban kesim vakitleri)

Kurban kesiminin ne zamana kadar yapılacağı, 2024 Kurban Bayramı ile birlikte kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Dini vazifelerini yerine getirmek bayramdan kurban kesmek isteyen kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kurban kesim vakitlerini araştırıyor. Peki, kurban ne zaman kesilir, kurban kesimi hangi gün biter?

Kurban ne zaman kesilir, kurban kesimi hangi gün biter? (Diyanet'e göre kurban kesim vakitleri)

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154).

Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

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