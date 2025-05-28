Kurban pazarında polise saldırı: 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurulan Bağlum kurban pazarında denetime gelen İl Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak isteyen kurban satıcıları, duruma müdahale eden polis ekiplerine de saldırmıştı.

Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.B., M.C.B., M.G., F.A., R.A., H.O., S.A., H.Y., S.S., F.A., E.B. ve Ö.K. isimli 12 şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.