Kurban pazarlarında hareketlilik

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yetiştiriciler kurbanlıkları satma derdindeyken alıcılar ise yüksek buldukları fiyatları indirmeye çalışıyor.

Kurban pazarlarında hareketlilik

'na sayılı günler kala pazarlarda alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlıklar sürüyor.

Bazıları bir kaç kişi birleşip büyük bir hayvan seçiyor. Bazılarının bütçesine ise koyun, keçi gibi küçükbaşlar uygun düşüyor.

Fiyatlar büyükbaşlar için 150 bin liradan başlarken hayvanın büyüklüğüne göre 400 bin lirayı buluyor. Küçükbaş fiyatlarıysa 13 ile 30 bin lira arasında.

Kurban pazarlarında hareketlilik - 1

Yetiştiricileri bu yıl da en çok zorlayan maliyetler...

Alıcılarsa fiyatları biraz daha düşürebilme derdinde...

Yetkililer, kurbanlık satın almak isteyenlerin, hayvan sağlığından şüphe duymaları durmunda, alanda görevli veteriner hekimlerden yardım istemeleri için uyarıda bulunuyor.

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