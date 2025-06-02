Kurban pazarlarında hareketlilik

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlıklar sürüyor.



Bazıları bir kaç kişi birleşip büyük bir hayvan seçiyor. Bazılarının bütçesine ise koyun, keçi gibi küçükbaşlar uygun düşüyor.



Fiyatlar büyükbaşlar için 150 bin liradan başlarken hayvanın büyüklüğüne göre 400 bin lirayı buluyor. Küçükbaş fiyatlarıysa 13 ile 30 bin lira arasında.