"Kurban yakalama timi" göreve hazır

Küçük, "Gölbaşı ve köylerde olmak üzere 2 timimiz var. Yoğun antrenmanlar yaptık. Her bayram 5-10 hayvan kaçıyor. 3 senedir kaçan kurbanlıkları yakaladık. Elimizden kaçan olmadı. Anestezi silahını ben ve bir arkadaşım kullanacak. Anestezinin hayvana zararı olmaz. Sadece hayvanı 5-10 dakika sakinleştirir. O esnada da yakalamış oluyoruz." dedi.

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