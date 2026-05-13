Kurbanda pazarlık manzaraları. "375 bin TL'den kapıyı açtık"

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul 'da hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Büyükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl cinsine, kilosuna ve bakım şartlarına göre 500 bin liraya kadar yükseliyor.

Özellikle iri ve besili hayvanlar yüksek fiyatlarıyla alıcı bulurken, satıcılar artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor.

Vatandaşlar uygun fiyat için uzun süre pazarlık yaparken satıcılar da maliyetlerini kurtarma mücadelesi veriyor.

Bir satıcı, piyasadaki durumu şöyle özetliyor:

- “550 kilo bandındaki hayvanımız 270 bin TL'den başlıyor. 600 kilo canlı haycanımız 300, 315 bin TL'den başlıyor. Tonluk hayvanlar 450 bin TL ile 470 bin TL arasında değişiyor. Bir kurbanlığımız 960 kilo, bir tona yakın kilosu var. 450 bin TL istiyoruz.”

Üreticinin artan maliyetleri, fiyatlara da yansımış durumda.

“375 BİN TL'DEN KAPIYI AÇTIK”

Bir müşteri de yaptıkları pazarlığı “375 binden kapıyı açtık. 360 bine ‘Hayırlı olsun’ dedik. Bitirdik kurbanımızı” sözleriyle anlattı.

Uzmanlar, kurbanlık alacak vatandaşların hayvanların sağlık durumuna ve resmi belgelerine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Sadece dış görüntüsüne bakılarak sağlıklı olup olmadığını anlamak mümkün olmuyor.

Öncelikle künyesinin, diğer bir ifadeyle küpesinin olması gerekiyor. (Yaşı dahil tüm bilgiler bu küpe üzerindeki seri numarasından kontrol edilebilir.)

Kurbanlık seçilirken bu konuda bilgili bir kişiden destek alınması da öneriliyor.