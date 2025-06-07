Kurbanı ayıplı ya da hastalıklı çıkanlar tazminat alabilecek

Kurban Bayramı'nda alınan kurbanın veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde ayıplı olması halinde vatandaşlar, Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilecek.



140 bin TL'ye kadar Tüketici Hakem Heyeti'ne, üstünde ise Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak malın iadesi, ödenilen paranın geri verilmesinin talep edilebilecek.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Malın ayıplı olma ihtimali var; hastalıklı bir hayvanın satılması durumu var ya da kesilmeye müsait zamana gelmemiş hayvanı daha çok kar etmek adına veya daha fazla masraf etmeden kurbanlık adı altında satmaya çalışan suiistimalciler de var. Bu malın tespitini ancak uzman veteriner hekimler yapabilir." dedi.

"140 BİN LİRAYA KADAR..."



Veteriner hekimleri öncelikle tespiti yapması gerektiğine vurgu yapan Şahin, "Akabinde de ürünün miktarına göre Tüketici Hakem Heyetine başvurmaktır. 140 bin TL'ye kadar Tüketici Hakem Heyeti'ne, üstünde ise Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak malın iadesini, ödediğimiz paranın geri verilmesini ve hatta burada manevi tazminattan söz edilebilir." diye konuştu.

