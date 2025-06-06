Kurbanlık boğa kasaba hayatının şokunu yaşattı
Şanlıurfa'da kamyonetten indirilmeye çalışılan kurbanlık boğa, kasaba saldırdı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boğanın boynuna ip geçirmek üzere kamyonetin kasasına binen kasap,saldırıya uğraydı.
Yerde defalarca kızgın boğanın boynuz darbelerine maruz kalarak hafif yaralanan kasap aracın kasasından inmeyi başardı.
İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Bir süre sonra kamyonetten indirilen boğa, Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kasap
- Şanlıurfa
- Kurbanlık