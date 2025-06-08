Kurbanlık hayvan satışı sıkı denetimde

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan satış noktalarında beraberindeki ekiplerle beraber incelemelerde bulunan Müdür Akkan, hayvan satıcılarına kolaylıklar dileyerek vatandaşların da bayramlarını kutladı.

Yapılan denetimlerle ilgili konuşan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, "Kurbanlık olarak kesilecek hayvanların sağlık durumunun iyi olması ve özellikle büyükbaş hayvanların iki yaşını doldurmuş, küçükbaş hayvanların ise bir yaşını bitirmiş olması gerektiğini, ancak koyunlarda altı aylıktan büyüklerin, bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli olacaktır.

Bayram öncesi olduğu gibi bayram süresi boyunca da il/ilçe müdürlüklerimiz tarafından hayvan hareketleri için yol kontrollerinin yapılacağını, vatandaşların karşılaşabilecekleri sorunlar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurumumuzun hizmet vermeye devam edeceğiz.

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Bakanlığımızca geliştirilen "Tarım cebimde" isimli mobil uygulama kullanımda olup, söz konusu uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların sistemden düşülebilmesi için pasaportlarının ve küpelerinin en geç 7 gün içerisinde il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.