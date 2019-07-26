Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar, İstanbul'a getirilmeye başlandı.



Büyükbaş hayvanların kente getirilmesine izin verilmeye başlandığı bugünün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişindeki Riva denetim noktası ile TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontroller sıklaştırıldı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde çeşitli illerden kente getirilen kurbanlıkları taşıyan araçlar durduruldu. Ekipler, kurbanlıkların pasaportları, kulak küpeleri ve Avrupa yakasına götürülecek olanlarda şap hastalığı bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporlarını inceledi.



Kurbanlıkların İstanbul'a getirilmeye başladığı gecenin ilk saatlerinde denetlenen hayvanların gerekli sağlık raporları ve belgelere sahip oldukları belirlendi.



"YURT İÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORLARINA BAKIYORUZ"



Riva’daki denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaptığı açıklamada, kurbanlıkların İstanbul’a getirilmeye başlandığını söyledi.



Kente getirilen hayvanların denetimlerini gerçekleştirdiklerini belirten Karaca, şunları dile getirdi:



"Anadolu yakasına geleceklerse yurt içi veteriner sağlık raporlarına bakıyoruz, Trakya Bölgesi’ne geçeceklerse de gerekli şartları taşıyıp taşımadığına bakıyoruz. Bilindiği üzere Trakya Bölgesi, 2010 yılından beri şap hastalığından arilik statüsü kazanmış durumda, 9 yıldır bunu koruyoruz. Bunun için Anadolu’dan Trakya’ya geçiş belli şartlara bağlı. Gerekli kan testleri yapıldıktan sonra Trakya’ya geçiş sağlık sertifikası alan hayvanların geçişlerine izin veriyoruz.



Karşıya geçme sağlık sertifikası almış hayvan sayımız her geçen yıl artıyor. Bu yıl şap hastalığından arındırılmış Trakya Bölgemize geçirilmesi amacıyla 25 bin hayvan için sağlık raporu alındı."



Karaca, denetimleri sadece bayram için yapmadıklarını, yıl boyunca sürdürdüklerine dikkati çekerek, yasağa uymayanlara yönelik iki farklı uygulamalarının bulunduğunu anlattı.



Karaca, "Eğer hayvanların yurt içi sağlık sertifikası varsa Tuzla Hayvan Borsası'na sevk ediliyor ve Anadolu yakasında bir noktada satışlarına izin veriliyor. Hayvanların hiçbir belgesi yoksa karantinaya alınıp kesime sevk ediliyor. Ayrıca yasağa uymayanlara gerekli para cezaları uygulanıyor." diye konuştu.



AKILLI TELEFON UYGULAMASI



Vatandaşların sağlıklı şekilde hayvanlarını almaları, sağlıklı şekilde kestirmeleri ve güzel bir Kurban Bayramı geçirmeleri için 7 gün 24 saat denetimler ve çalışmalarını paydaş kurumlar ile jandarma ve emniyet güçleriyle sürdürdüklerini belirten Karaca, kurbanlıkların Bakanlığın izin verdiği satış yerlerinden alınmasını, kesimlerinin de aynı şekilde izin verilen yerlerde yapılmasını istedi.



Karaca, Bakanlık tarafından hazırlanan telefon uygulamasına satın alınan hayvanın küpe numarası girildiğinde gerekli bilgilere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade ederek, "Ayrıca bu uygulamalarda karşılaşabilecekleri hastalıklar ve yapmaları gerekenler konusunda bilgilere de ulaşabilirler. Denetimlerimiz tüm kurban satış ve kesim yerlerinde bayram sonuna kadar devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum." şeklinde konuştu.