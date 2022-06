Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 24 Haziran'da başlayacak

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran'da başlayacağını ve bu kapsamda bütün önlemlerin alındığını söyledi.

Kurban yolculuğunun geldiği yerde başladığını dile getiren Karaca, "Oradaki il ve ilçe müdürlüklerimizde kontrolleri yapılıyor. Veteriner sağlık raporuna dönüştürülüyor. Pasaportlarıyla beraber hareket ediyor." ifadelerini kullandı.



Karaca, bu süreçte 300 veteriner hekimin yanı sıra İstanbul Veteriner Hekimler Odası, jandarma, emniyet ve belediye gibi ilgili kurumlarla sahada hummalı ortak bir çalışma yürüteceklerini, halihazırda jandarma ve emniyetle birlikte yol kontrolleri yaptıklarını anlattı.



"AŞAĞI YUKARI YİNE AYNI SAYIYI BEKLİYORUZ"



Hayvan sayısıyla ilgili de herhangi bir problem olmayacağını aktaran Karaca, "Geçen yıl 74 bin civarında büyükbaş, 65-68 bin civarında küçükbaş hayvan kestik. Aşağı yukarı yine aynı sayıyı bekliyoruz. Onunla ilgili de yapılan sayımlarda, öngörülerimizde herhangi bir problem olmayacağını görüyoruz" dedi.



Karaca, yaş kontrolleri konusunda içleri rahat etmeyen vatandaşlara görevlilerin yardımcı olacağını dile getirerek, "Dişten de yaş tayin olabilir. Biliyorsunuz ki sığırlarda iki, keçilerde bir yaş doldurulması gerekiyor. Koyunlarda ise annesi kadar olduğunda, 6 aylıktan sonra kesim olgunluğuna erişebiliyor." ifadelerini kullandı.



KURBANLIK ALIMI VE KESİMİ



Kurbanlık alımı ve kesimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Karaca, şunları kaydetti:



"Uyarımız şu, vatandaşlarımızdan kurban ibadetlerini yaparken sıkıntı yaşamamaları için Valilik Kurban Hizmetleri Komisyonunca izinlendirilmiş satış yerlerinden hayvanlarını almaları, yine izinlendirilmiş yerde de kesim yapmalarını istiyoruz. Biz bunları internet sitelerimizden ilan ediyoruz. Bu ilan ettiğimiz yerlerde yaparlarsa şöyle bir avantajları var, biz bu yerleri nasıl belirliyoruz çok önemli. İlgili belediyeler, tarım ve orman il, ilçe müdürlükleri ve birçok kurumdan ortak denetim heyetleri gidip burada kontrol ve denetimi yaptıktan sonra izin veriyor. Ayrıca kurbanlık kesimi yapan şahıslar da önemli. Ehil kimselerin kesmesi o kadar önemli ki, deride et bırakmaması, derinin tuzlanması çok önemli."



HAYVANLARIN BİLGİLERİ BİR PROGRAMDA TOPLANDI



Ahmet Yavuz Karaca, pazarda kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinerek, "Vatandaşlarımız pazardan hayvan alırken kulak küpelerine bakacaklar, gözleri diri mi, mat mı, geviş getiriyorlar mı, kör topal olmayacak, kulaklarında herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ağız burun akıntısı var mı, genel durumları nasıl onlara bakacaklar. Bir de bakanlığımızın internet sitesi var. Orada TÜRKVET diye bir sistem var. Bu programda hayvanın küpe numarasını girdiğinizde bütün bilgilere ulaşılacak." şeklinde konuştu.



Sıcak havada et saklama koşullarının önemine dikkati çeken Karaca, etlerin sıcak mevsimde kestikten sonra hemen oda sıcaklığına soğuyana kadar yayılmasını ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde pay edilmesi gerektiğini söyledi.



Karaca, şöyle devam etti:



"Etleri küçük parçalar halinde dolaba koymamız lazım. Biz ne yapıyoruz, ilk kurbanı biz keselim, hemen işi bitirelim, ya tatile, ya el öpmeye ya da bayramlaşmaya gidelim diyoruz. Onu büyük kitleler halinde dolaba soktuğumuzda soğuyana kadar içeride kızışma devam ediyor, et yeşillendi diye koşarak geliyorlar. O anda dondursanız da içeride mikroorganizma üremesi başlıyor. O yüzden yemeklik porsiyonlar halinde dolapta veya dipfrizde muhafaza etmemiz gerekiyor."