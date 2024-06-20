Kurbanlıkta tercih küçükbaş oldu: 2,7 milyon kurbanlık satıldı

Kurban bayramında 2 milyon 700 binden fazla kurbanlık satıldığı tahmin ediliyor.

Kurbanlıkta tercih küçükbaş oldu: 2,7 milyon kurbanlık satıldı

Açıklamayı, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik yaptı. Çelik, rakamlar netleşmese de kurbanlık satışının geçen seneye göre azaldığını söyledi.

Et ve Süt Kurumu'nun elde kalan kurbanlıkları almasını olumlu karşıladıklarını belirten Çelik, Aksi durumda geri götürme maliyetinin besiciye yük olacağını ifade etti. Et ve Süt Kurumu, küçükbaş kurbanlıkta koyun için kilogram başına 280, keçi içinse 170 lira fiyat belirlendiğini duyurmuştu.

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