Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını: Müdahale sürüyor

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü mevkisinde Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahaleye ediyor. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI HAKKINDA

2000 yılında "Milli Park" olarak ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, Kastamonu ve Bartın illeri sınırları içinde bulunmakta. Bartın merkeze 16 kilometre, Kastamonu merkeze ise 80 kilometre mesafedeki park, 37 bin 754 hektarlık bir alana sahip. Küre Dağları Milli Parkı, uluslararası öneme sahip kanyonlar, boğazlar, mağaralar, şelaleler ve düdenler gibi ilginç karstik oluşumların en güzel örneklerini sergiliyor.