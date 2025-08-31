Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını: Müdahale sürüyor
Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü mevkisinde Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahaleye ediyor. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI HAKKINDA
2000 yılında "Milli Park" olarak ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, Kastamonu ve Bartın illeri sınırları içinde bulunmakta. Bartın merkeze 16 kilometre, Kastamonu merkeze ise 80 kilometre mesafedeki park, 37 bin 754 hektarlık bir alana sahip. Küre Dağları Milli Parkı, uluslararası öneme sahip kanyonlar, boğazlar, mağaralar, şelaleler ve düdenler gibi ilginç karstik oluşumların en güzel örneklerini sergiliyor.
Küre Dağları Milli Parkı Avrupa'da korunması gereken 100 orman sıcak noktası içinde yer almaktadır. Bunun yanında bin 50 bitki türünü içermekte ve 43 tür bitki dünyada sadece burada yaşamaktadır. Alanda 71 farklı memeli ve sürüngen türünün yaşadığı tespit edilmiştir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bartın Ulus
- Kastamonu
- Orman Yangını