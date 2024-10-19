Küre köyünde bağcılık geleneği asırlardır yaşatılıyor

Verimli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde önemli bir bağcılık merkezi olan köy, tarihi kaynaklara göre Anadolu Selçukluları döneminde kurulduğu 13'ncü yüzyıldan bu yana bağcılıkla uğraşıyor. Küre'de 107 üretici tarafından 13 bin dekar alanda yılda yaklaşık 10 bin ton üretilen "razakı", "beylerce", "iri siyah", "iri kara", "çavuş", "sarı üzüm" ve "yapıncak" gibi çeşitler, Bilecik ve çevre illerde pazarlanıyor.



Üreticilerden 73 yaşındaki Hüseyin Aydemir, AA muhabirine, yaklaşık 70 yıllık olan bağlarında 24 senedir üzüm ürettiğini söyledi. İstedikleri kalite ve verimi elde etmek için çok emek verdiklerini belirten Aydemir, "Buduyoruz, sürüyoruz, gübreliyoruz. Allah da bize ona göre veriyor." dedi.



Aydemir, her yıl mart ayında budadıkları bağlara bordo bulamacı (üzüm yetiştiriciliğinde hastalıklara karşı kullanılan tarım ilacı) uyguladıklarını anlattı. Yetiştirdikleri üzümlerin beğenildiğini vurgulayan Aydemir, "Bağım yol üzerinde, gelenlere taze taze üzüm kesip satıyorum." ifadesini kullandı.



54 yaşındaki Kemal Aydemir de bölgede asırlardır bağcılık yapıldığını, kendilerinin de bu mirasa sahip çıktığını dile getirdi. Pek çok üzüm çeşidi yetiştirdiklerini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:



"En meşhur üzümümüz razakı. Ayrıca 'sarı üzüm' denilen çok güzel, şubata kadar dayanabilecek kalitede üzümümüz var. Biz sulama yapmıyoruz. Doğanın verdiği yağmurla oluşan bir üzüm. Böylece hem tatlı hem de dayanıklı oluyor."

