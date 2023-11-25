Kürekçiler fırtınada mahsur kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı.



Sümerspor Kürek Kulübünden 18 sporcu antrenman yapmak için 6 tekneyle İzmit Körfezi'nde denize açıldı.



Olumsuz hava şartları nedeniyle 5 tekne karaya yanaşırken diğer teknede bulunan 4 sporcu mahsur kaldı.



Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gitti.



Ekipler, can simidi yardımıyla 4 sporcuyu kurtardı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Görüntülerde ağacın devrildiği esnada bir vatandaşın kaçması yer alıyor.



VALİ: ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYIN



Kocaeli Valisu Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 24.00'a kadar 50-70 km/saat rüzgar, yarın 00.00'dan 15.00'e kadar 80-90 km/saat rüzgar, ayrıca sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenmektedir. Özellikle pazar günü zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." ifadesini kullandı.

