Kürekçiler fırtınada mahsur kaldı

Kocaeli'de antrenman yapmak için denize açılan 4 kürekçi, fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Sporcuları Sahil Güvenlik ekipleri can simidi yardımıyla kurtardı.

Kürekçiler fırtınada mahsur kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denizde mahsur kalan 4 kürekçi kurtarıldı.

Sümerspor Kürek Kulübünden 18 sporcu antrenman yapmak için 6 tekneyle İzmit Körfezi'nde denize açıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 5 tekne karaya yanaşırken diğer teknede bulunan 4 sporcu mahsur kaldı.

verilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, can simidi yardımıyla 4 sporcuyu kurtardı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntülerde ağacın devrildiği esnada bir vatandaşın kaçması yer alıyor.

VALİ: ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYIN

Kocaeli Valisu Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 24.00'a kadar 50-70 km/saat rüzgar, yarın 00.00'dan 15.00'e kadar 80-90 km/saat rüzgar, ayrıca sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenmektedir. Özellikle pazar günü zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın." ifadesini kullandı.

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