Kürekli vahşette karar çıktı

AİLENİN AVUKATI: BİZİM İÇİN OLUMLU BİR KARARDI



Demir ailesinin avukatı İlayda Kocabaş, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Mahkeme heyeti az önce karar verdi. Bizim için olumlu bir karardı. 'Kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Aynı zamanda hiçbir takdir indirim uygulanmadı. Bu bizi çok memnun etti. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hiçbir indirim almadan ağırlaştırılmış müebbetle bir kadının katilinin cezalandırılması bizim için olumlu bir karar oldu" dedi.