Küresel ısınma kangalları sararttı

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri yalnızca doğal ekosistemlerde değil, hayvanların fiziksel yapılarında da kendini göstermeye başladı. Dünyaca ünlü kangal köpekleri, dayanıklılıkları ve sadakatleriyle bilinirken, son zamanlarda iklim değişikliği nedeniyle tüy yapılarında gözle görülür değişiklikler meydana geldi. Sıcaklık artışlarına bağlı olarak kangal köpeklerinin kalın ve sert tüylerinde incelmelerin yanında sararmalar gözlemlendi. Uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, soğuk havalarda kalın kürkleriyle kendilerini koruyan Kangal köpeklerinin tüy oranlarının incelmeye başladığını söyledi.

''KORUMA BARİYERİ TAMAMEN DÜŞTÜ''



Uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin tüylerinin zayıflamasıyla koruma bariyerinin düştüğünü ifade ederek, “Küresel ısınma nasıl insanda bir değişime neden olduysa hayvanda daha fazla değişeme neden oldu. Tüy oranları çok daha fazla seyrek olmaya başladı. Bunların doku altında yağ tabakaları çok fazla olduğu için o sıkılık, koruma bariyeri tamamen düştü. Yalıtım olarak düştü. İnce bir tüy oranı olmaya başladı. Yaklaşık 1-1.5 santim kadar. Sanki Afrika'da yaşıyormuş gibi bir tüy oranı bir doku oranı oluşmaya başladı. Kangallarda tamamen zayıf bir tüy oranı görmeye başladık” dedi.