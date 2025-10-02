Küresel Sumud Filosu'na saldırıya hükümet ve siyasilerden tepki

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu gemilerine yönelik uluslararası sulardaki İsrail baskını ve aktivistlerin gözaltına alınmasına hükümetten ve siyasilerden sert tepkiler geldi.



Tepkiler şöyle:



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur. İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleyi lanetliyorum.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu'nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine 'dur' diyebilmelidir. Sumud Filosu yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Filistin yalnız değildir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmayı amaçlayan bu barışçıl girişime yönelik müdahale, uluslararası hukuka, insanlık onuruna ve vicdanlara vurulmuş ağır bir darbedir. Gazze'de aylardır süren soykırımın yanına, uluslararası sularda sivil aktivistlere yönelik bu saldırıyı ekleyen İşgalci İsrail'in zulmü, tarihe kara bir leke olarak yazılacaktır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistin'in haklı mücadelesinin yanında olacak, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için sesini yükseltmeye devam edecek.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin'e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir. Meşru insani yardım çabalarını hedef almak, savaş hukukuna ve insanlığa sığmaz. Bebek katili, soykırımcı İsrail hükümetinin zalim politikaları, Filistin halkının direnişini ve dünyadaki dayanışmayı bastıramaz, tam tersine, zulmü ifşa ederek vicdan sahibi herkesin sesini daha da yükseltir. Uluslararası toplum, insani koridorların güvenliğini teminat altına almalı, ablukanın kalkması için somut adımlar atmalı ve suçluları yargı önüne çıkarmalıdır. Gazze dünyanın vicdanıdır.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Dalgaları aşan insanlığın vicdanını, dünyanın dört bir yanından mazlumlara uzanan elleri, tüm coğrafyaların onurlu mücadelesini de yok etmek istemiştir. Sumud Filosu insanlığın sınavıdır. Bu sınavda her bir sessizlik, zalimin hanesine yazılan yeni bir destek, her bir görmezden geliş, mazlumun kalbine saplanan yeni bir hançerdir. Bugün uluslararası toplum, şuur yoksunu İsrail'in saldırganlığına karşı adaletin yanında mı yoksa zalimin gölgesinde mi yer alacağını göstermelidir.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır.

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum."