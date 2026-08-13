Kuriş örgütüne operasyon. Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı
13.08.2026 08:36
Son Güncelleme: 16.08.2026 10:25
Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 17 şehirde operasyon yapılmıştı.
Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri Alihan Kuriş de var.
Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada Alihan Kuriş'in tutuklanmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştı.
ALİHAN KURİŞ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında örgütün lideri Alihan Kuriş dahil 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 38 şüpheliden 32'sinin tutuklanmasına karar verdi.
Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheliler arasında örgütün lideri Alihan Kuriş de bulunuyor.
ESKİ HSK ÜYESİNE EV HAPSİ
Mahkeme altı şüpheliyi ise ev hapsine çarptırdı.
Hakkında ev hapsi kararı verilen isimler arasında, eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Ahmet Gökcen de bulunuyor.
Tutuklanmasına karar verilen isimler şöyle: Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güer, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Uusl, Muhammet Karaköse.
Ev hapsine çarptırılan isimler: Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökcen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, Selman Süleyman Keşkekçi, İsmail Hakkı Akgün.
Kuriş operasyonunda bir evde belgelerin imha edildiği, ekiplerin ihbar üzerine harekete geçtiği öğrenildi.
17 ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI
Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama yapılmıştı. Arama yapılan adreslerin 80'inin 33 şirkete ait farklı lokasyon olduğu öğrenilmişti.
Bir kişinin ikametinde 20 ruhsatsız silah, farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği ortaya çıkmıştı.
SUÇLAMALAR: YOLSUZLUK, KARA PARA AKLAMA, OLAĞAN DIŞI NAKİT HAREKETLERİ, USULSÜZLÜK
Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu, şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.
Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu gözlendi.
Operasyonda yüksek miktarda nakit para da ele geçirildi.
“100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARAYI YURT DIŞINA ÇIKARDILAR"
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.
“İSRAİL BAĞLANTILI HAREKETLER VAR”
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.
“SORUŞTURMA HERHANGİ BİR DİNİ FAALİYET ALANINA YÖNELİK DEĞİL”
NTV Muhabiri Mustafa Berber, operasyonla ilgili ayrıntıları aktarırken şu ayrıntıya dikkati çekti:
"Soruşturma herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıyor.
Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtiliyor."
“KÖLN'DE BÜYÜK BİR MERKEZ YAPIYORLAR”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV yayınında şu bilgileri verdi:
"2016 yılında örgütün başına geçti, daha doğrusu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha gizlilik içerisinde büyümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamını oraya kaydıracağını da biliyoruz.
Örgütün suç kaynaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeydir üzerinde çalışıyorduk. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak. 3'ü yurt dışında 30 kişi gözaltına. 10 kişinin de aranması var."