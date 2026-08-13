Kuriş örgütüne operasyon. Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı

“100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARAYI YURT DIŞINA ÇIKARDILAR"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

“İSRAİL BAĞLANTILI HAREKETLER VAR”

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.

“SORUŞTURMA HERHANGİ BİR DİNİ FAALİYET ALANINA YÖNELİK DEĞİL”

NTV Muhabiri Mustafa Berber, operasyonla ilgili ayrıntıları aktarırken şu ayrıntıya dikkati çekti:

"Soruşturma herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıyor.

Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtiliyor."

“KÖLN'DE BÜYÜK BİR MERKEZ YAPIYORLAR”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV yayınında şu bilgileri verdi:

"2016 yılında örgütün başına geçti, daha doğrusu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha gizlilik içerisinde büyümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamını oraya kaydıracağını da biliyoruz.

Örgütün suç kaynaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeydir üzerinde çalışıyorduk. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak. 3'ü yurt dışında 30 kişi gözaltına. 10 kişinin de aranması var."