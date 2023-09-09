Kurs tabelasına karekod zorunluluğu | İzinsiz hazırlık kurslarının tespiti yapılacak

MEB LOGOSUNA VE KAREKODA DİKKAT!



Merdiven altı olarak faaliyet gösteren yerlerde çocukların öğretmen olmayan kişiler tarafından karşılandığını dile getiren Güner, "Aynı şekilde FETÖ vb. illegal terör örgütlerinin tuzağına düşmeleri de söz konusu olabilir." dedi.



Güner, velilere çağrı yaparak karekodun doğrulanabilir olması gerektiğinin altını çizdi ve "Muhtemeldir ki tabelaya takıp doğrudan ilişkilendirilmeyen kurumlarla karşı karşıya gelecekler." diye konuştu.



Karekod uygulaması 18 Eylül itibarıyla tüm özel kurumlar için zorunlu tutulacak.

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