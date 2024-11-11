Kurs yatakhanesinde korkutan yangın
Afyonkarahisar'da Kur'an kursu yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen iki öğrenci tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Salar beldesindeki Fatih Kur'an Kursu'nun ikinci katındaki yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Dumandan etkilenen iki öğrenci, tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayın ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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