Kurs yatakhanesinde korkutan yangın

Merkeze bağlı Salar beldesindeki Fatih Kur'an Kursu'nun ikinci katındaki yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

