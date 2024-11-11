Kurs yatakhanesinde korkutan yangın

Afyonkarahisar'da Kur'an kursu yatakhanesinde çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen iki öğrenci tedaviye alındı.

Kurs yatakhanesinde korkutan yangın

Merkeze bağlı Salar beldesindeki Fatih Kur'an Kursu'nun ikinci katındaki yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu. 

Kurs yatakhanesinde korkutan yangın - 1

Dumandan etkilenen iki öğrenci, tedbir amacıyla Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayın ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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