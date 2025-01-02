Kürşad Zorlu kimdir? İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Kürşad Zorlu, 9 Nisan 1977 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Siyasetçi, akademisyen ve yazardır.



İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamlayan Kürşad Zorlu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur.



Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Kürşad Zorlu; birçok gazetede köşe yazarlığı yapmıştır.



Babası MHP'den 1994-2004 arası Yerköy belediye başkanlığı yapmış olan Bahri Zorlu'dur. 19 Ekim 2022'de TBMM grup toplantısında İYİ Parti'ye katılmış, aynı gün İYİ Parti Sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığına getirilmiştir ve 3 Mayıs 2024'e kadar bu görevini sürdürmüştür.



2023 tarihinde gerçekleştirilen 3. İYİ Parti Olağan Kurultayı'nın ardından İyi Parti Medya İlişkileri Başkanı görevine getirilmiştir.



İngilizce ve Kazakça bilen Zorlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.